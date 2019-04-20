سامي الجابر يرد على هجوم رئيس الهلال عليه بعد خسارته نهائي كأس زايد

بعد الصافرة.. لماذا ابتعدت الأندية السعودية عن عرش آسيا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردّ سامي الجابر، نجم ورئيس نادي الهلال السابق، بشكل مطوّل على هجوم الأمير محمد بن فيصل، الرئيس الحالي للنادي، بعد نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان فريق الهلال قد ودّع بطولة كأس زايد في المباراة النهائية، بعد أن سقط أمام النجم الساحلي، بثنائية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما الخميس في الإمارات.

وبعد المباراة، وجّه الأمير محمد بن فيصل رسالة لسامي الجابر، قال فيها إن الجابر "لم يحضر المباراة لدعم الفريق طوال الموسم.. يحضر مع مدربه السابق في المدرجات للاستعراض" على حد تعبيره.

وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، ردّ الجابر على تعليق الأمير محمد بن فيصل، قائلاً: "ما زاد من مرارة الخسارة هو ما تحدث به اخي الامير محمد بن فيصل و استغرابه من تواجدي ضمن الجماهير و مطالبتي بالتواجد بالمعسكر بدلاً من تواجدي من المدرج وله اقول اعتدنا يا صديقي ان من يترك العمل داخل النادي يتجه ليكون مشجعاً في المدرج وهذا شرف واسمى درجات الانتماء لهذا الكيان."

وأضاف نجم نادي الهلال: "تأكد يا عزيزي انك ان احتجت تواجدي اليوم أو مستقبلاً ستجدني اسبقك للحضور لمقر النادي والعمل معك لما فيه مصلحة الهلال فلا شئ يمنع تواجدي إذا دعت الحاجة ولكني اثق بأن من يعمل في النادي يحمل هم الفريق كما نحمله و يطمح بالنجاح والتفوق كما يليق بالهلال."

وتابع الجابر تغريداته الموجهة للرئيس الحالي للنادي، قائلاً: "حماسك الطاغي واندفاعك ميزة تحتاج أن تكون بالتوقيت المناسب وهذا الوقت بالذات احتياجك للهدوء واحتواء المدرج هو المطلوب.."

وطلب نجم الهلال السابق من الأمير السعودي التركيز مع الهلال قائلاً إن "المحافظة على استقرار الفريق وهيبته أهم بكثير من اقتناص بطولة أو خسارة اخرى." وأضاف: "الزعيم لم يشتر الهيبة ولم يتسولها بل انتزعها بعطاء رجاله و موقف مدرجه الفخم."

يذكر أن رئيس هيئة الرياضة السعودية السابق تركي آل الشيخ، كان قد أعفى في سبتمبر 2018 سامي الجابر من رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال، بعد 4 شهور فقط من قراره تعيينه في ذلك المنصب.