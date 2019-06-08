نيمار يواجه اتهامات جديدة في قضية اغتصاب عارضة الأزياء البرازيلية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- يواجه لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار داسيلفا، اتهامات جديدة وذلك بعد نشره لفيديو خاص بعارضة الأزياء البرازيلية نجيلا دي سوزا، في غرفة بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس، لتضاف التهمة الجديدة إلى اتهام اللاعب باغتصاب دي سوزا والاعتداء عليها في 15 مايو آيار الماضي، مما أدى إلى فتح تحقيقين منفصلين للشرطة البرازيلية، وفقًا لمكتب الصحافة في شرطة ريو دي جانيرو، في الوقت الذي أكد مكتب المدعي العام في باريس لـ CNN يوم الجمعة أنه لم يتم فتح تحقيق في القضية في فرنسا.

وبحسب المصادر فإن شرطة ساو باولو، تجري تحقيقًا في اتهام نيمار بالاغتصاب، حيث قدمت نجيلة دي سوزا تقريرًا للشرطة في 31 مايو زعمت فيه أن لاعب باريس سان جيرمان اعتدى عليها واغتصبها ونفى نيمار تلك الاتهامات من خلال مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص في موقع انستجرام.

وقالت عارضة الأزياء البرازيلية في مقابلة مع شبكة تليفزيونية برازيلية، إن نيمار تحمل تكاليف إقامتها في الفندق الباريسي، وأنها ارتبطت بعلاقة جنسية باللاعب الدولي البرازيلي، لكنها اتهمته بالعدوانية والاعتداء عليها واغتصابها.

ونشر نيمار مقطع ثان لعارضة الأزياء البرازيلية من داخل غرفة الفندق الباريسي، مما دفع السلطات في البرازيل إلى فتح تحقيق جديد في حق نيمار، حيث يعد نشر صور حميمية لشخص آخر جريمة، بموجب القانون البرازيلي.

وأدلى نيمار بشهادته، مساء الخميس، في مركز الشرطة في ريو دي جانيرو فيما يتعلق بقضية الجرائم الإلكترونية، وفقا لما ذكره محاميه ماريا فرنانديز، وأكد محامي نيمار أنه قدم كافة التوضيحات الخاصة بنشر الفيديو للسلطات البرازيلية.