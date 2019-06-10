دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تصدر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، قائمة أفضل اللاعبين في العالم، بتصويت الجماهير في استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية، متفوقًا على نجم برشلونة والمنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم يوفنتوس والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حصد صلاح أكثر من 180 ألف صوت حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، في مقابل نحو 158 ألف صوت لنجم برشلونة ليونيل ميسي، و142 ألف صوت لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وشمل استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية كل من، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وكيليان مبابي وإيدن هازارد وفيرجيل فان ديك وجان أوبلاك ونيمار دا سيلفا ولوكا مودريتش وأنطوان جريزمان.

وكان محمد صلاح فاز في أول الشهر الجاري مع فريقه ليفربول، ببطولة أوروبا للأندية أبطال الدوري.