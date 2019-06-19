محاميه لـCNN: إطلاق سراح بلاتيني بعد تحقيقاتٍ "فساد بقطر 2022"

بعد إيقاف بلاتر وبلاتيني لـ 8 سنوات: من هو تشاك بليزر.. المخبر الذي فجر فضيحة الفيفا؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلقت السلطات الفرنسية سراح ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، الأربعاء، دون توجيه أية تهم له، وذلك حسب ما قال محاميه، وليام بوردون في تصريح لـCNN.

واحتجزت السلطات الفرنسية صباح الثلاثاء بلاتيني في العاصمة، باريس، دون أن يُعتقل، وذلك للاستماع إلى شهادته بشأن قضايا الفساد المتعلقة بملف استضافة قطر لكأس العالم 2022.

وقال بوردون: "نعم، إطلق سراح بلاتيني دون توجيه تهمٍ أو دعاوٍ. ولم يكن هناك داع لكل هذه الضجة حول الموضوع".

وأُبعِد بلاتيني البالغ من العمر 63 عاماً عن منصبه كرئيس للاتحاد الأوربي عام 2017 بعد توليه الرئاسة عام 2007. ويُعتبر بلاتيني أحد أبرز لاعبي كرة القدم الفرنسية والعالمية، حيث ساهم في فوز فرنسا ببطولة كأس الأمم الأوربية عام 1984، ونال جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في أوروبا ثلاثة أعوام على التوالي في 1983 و1984 و1985.