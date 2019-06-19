محمد صلاح يتصل بشيخ الأزهر.. وهذه نصائح الأخير له

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اجرى محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول المصري، اتصالا هاتفيا مع شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الثلاثاء، وفقا لما نشرته بوابة الأهرام.

وذكر تقرير الأهرام أن "فضيلة الإمام الأكبر رحب باتصال صلاح، واصفًا إياه بالابن الخلوق، والقدوة المتميزة للشباب،" موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء"، مشيدًا بـ"أخلاقه وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد".

أعرب صلاح خلال اتصاله وفقا لتقرير الأهرام عن "تقديره لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته"، وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح فضيلة الإمام الأكبر بـ"البقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه".

ويذكر أن صلاح انضم لمعسكر المنتخب المصري استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الشهر الجاري، واحتفل بعيد الفطر مع أسرته في مسقط رأسه بقرية نجريج بمحافظة الغربية في دلتا النيل بمصر.