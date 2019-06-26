بعد استبعاد اللاعب من المنتخب.. "عمرو وردة" يتصدر تويتر في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار قرار الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم باستبعاد اللاعب عمرو وردة، على خلفية اتهامه بوقائع تحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موجة كبيرة من ردود الفعل في مصر، وتصدر وسم #عمرو_ورده قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في مصر، الأربعاء.

وتباينت ردود الفعل بين رواد تويتر في مصر، على واقعة استبعاد عمرو وردة ما بين انتقاد اللاعب أو دعمه في الأزمة التي يمر بها أو الدعوة إلى التقليل من أهمية ما حدث والتركيز في مواجهات المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر، فيما اتجهت أغلب التعليقات إلى السخرية مما حدث.

ونقلت تقارير إعلامية محلية من معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، أن اللاعب نفى في اجتماعي بالجهاز الفني للمنتخب، واقعة التحرش، مؤكدًا أن أحد الأشخاص فبرك الفيديو الخاص به والمتداول على الإنترنت.

ويلتقي المنتخب المصري لكرة القدم، مساء الأربعاء، مع نظيره الكونغولي، في إطار منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الافريقية.

وكانت عارضة أزياء نشرت مقطع فيديو للاعب المصري تتهمه فيه بالتحرش بها، وذلك بعد أيام من اتهام عارضة أزياء أخرى لوردة و3 من لاعبي المنتخب بالتحرش بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت أدلة حول التعليقات التي تلقتها من اللاعبين على صورها على إنستغرام.