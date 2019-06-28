أبو تريكة عن أزمة عمرو وردة: فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق له، دخل اللاعب الدولي المصري السابق محمد أبو تريكة على خط أزمة تحرش اللاعب المصري عمرو وردة، وكتب على تويتر "قال علي ابن أبي طالب: إن كان لا بدّ من العصبية، فليكن تعصبكم لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال".

جاء تعليق أبو تريكة بعد ساعات من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتخفيف العقوبة عن عمرو وردة وإعادته إلى معسكر المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر، على أن يقتصر قرار استبعاده على مباريات الدور الأول فقط في البطولة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر استبعاد عمرو وردة، بعد اتهامات لعارضتي أزياء مصرية ومكسيكية لوردة بالتحرش بهما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وردة اعتذارا عما بدر منه.

ونقلت تقارير إعلامية محلية في مصر، لم يتسن لـCNN التأكد من صحتها، أنباءً عن إعلان لاعبي المنتخب المصري عدم استكمال البطولة إلا بعد عودة زميلهم عمرو وردة.

فيما قالت تقارير إن اللاعب الدولي المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، تدخل لدى الجهاز الفني للمنتخب المصري واتحاد كرة القدم لإنهاء أزمة اللاعب وإعطائه "فرصة ثانية".