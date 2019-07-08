محمد صلاح: حزين لخروجنا من كأس الأمم الأفريقية.. وسنتعلم من أخطائنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب نجم المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن حزنه لخروج منتخب بلاده من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في مصر.

وقال محمد صلاح، الحاصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، في تغريدة له على تويتر، "حزين جدًا لخروجنا المبكر من كأس الأمم الإفريقية.. كان نفسنا نكمل المشوار سوا للآخر ونجيب البطولة لجماهيرنا الوفية".

كما قدم صلاح شكره للجمهور المصري على دعمه المعتاد له، مشيرًا إلى أنه ولاعبي الفريق سيتعلمون من الأخطاء التي وقعوا فيها في هذه البطولة.

واختتم محمد صلاح تغريدته بالتعبير عن أمنياته للمنتخب المصري "فيما هو قادم".

جاءت تغريدة صلاح بعد يوم واحد من الهزيمة التي مني بها المنتخب المصري أمام منتخب جنوب أفريقيا بهدف للاشيئ في منافسات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعرض صلاح لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة في مصر، على خلفية مطالبته بـ"فرصة ثانية" لزميله في الفريق عمرو وردة، والذي استبعد من معسكر المنتخب المصري على إثر اتهامات بالتحرش الجنسي، لكنه عاد مرة أخرى وشارك في مباراة المنتخب المصري الأخيرة أمام جنوب أفريقيا.

وأعلن أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم استقالتهم، على إثر الخروج المبكر للمنتخب المصري من البطولة التي تستضيفها مصر، وواجه المنتخب المصري لكرة القدم انتقادات واسعة بسبب الأداء السيئ في البطولة.