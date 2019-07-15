دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شن الإعلامي المصري عمرو أديب هجوما على بعض الجماهير المصرية، الإثنين، واصفا إياهم بـ"الغدارين وقليلي الأصل"، بسبب تغير موقفهم من اللاعب المصري محمد صلاح بعد بطولة أفريقيا.

وكان قد تعرض صلاح لهجوم من قطاع من الجماهير المصرية بسبب تدخله المزعوم في قضية إعادة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب في البطولة، بالإضافة إلى عدم تقديم المستوى المرجو منه في المسابقة القارية.

وقال أديب عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "بعض الجمهور غدار وقليل الاصل قرر يبيع صلاح في ثوانى وان ينزع منه لقب فخر العرب ناس حقيقى مالهاش امان من كام يوم كان ابن مصر وامل مصر".

وأضاف الإعلامي المصري في نفس التغريدة قائلا: " الجمهور المحترم يقف جنب ابنه في الحلوة والمرة مش يوم اه ويوم لا . فعلا قمه الهبل والتوحش".

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وكان قد دشن بعض المغردون عر موقع تويتر وسم "فخر العرب الحقيقي" وأخذوا يقارنوا بين صلاح واللاعب الجزائري رياض محرز.

وأثير هذا الجدل بعد أن سجل محرز هدف تأهل بلاده إلى المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا، بعد أن نفذ ركلة حرة مباشرة في الدقائق القاتلة من مباراة الجزائر ونيجيريا الأحد.

ويستعد صلاح للموسم الجديد مع فريقه الإنجليزي، ليفربول، إذ نشر صورة قبل أيام في صالة الألعاب الرياضية وهو يستعد للموسم المقبل.