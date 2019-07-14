قائد مصر سابقا يدافع عن محمد صلاح في وجه الانتقادات.. فماذا قال؟

بعد الصافرة.. "علاج الأزمة" بعد الوداع المفاجئ لمصر

بعد الصافرة.. اللاعب سفير بلاده فكيف يجب أن يتصرف؟

بعد الصافرة.. كيف سينعكس تألق الأفارقة بأوروبا على مصر 2019؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع قائد منتخب مصر السابق، أحمد حسن، الأحد، عن مواطنه لاعب نادي ليفربول، محمد صلاح، في وجه الانتقادات التي يتعرض لها الأخير منذ الخروج مبكرا من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وكان قد تعرض صلاح لانتقادات بعد الخروج المبكر من بطولة كأس أمم أفريقيا، وموقفه من قضية "التحرش" التي اتهم بها زميله عمرو وردة.

ورأى حسن أن هناك فرق بين الانتقاد البناء وما وصفه بـ"النقد المغرض"، مشيرا إلى أن صلاح سيبقى "صانع سعادة حقيقي"، داعيا إلى دعمه وتشجيعه.

إقرأ أيضا: "اعتذار" لاعبي مصر يشعل غضب الجماهير.. ومغردون يهاجمونهم

وقال اللاعب السابق الملقب بـ"الصقر" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شتان الفارق بين النقد البناء الناصح والنقد المغرض لأهداف دنيئة.. سيبقى محمد صلاح صانع سعادة حقيقي في الفترة الماضية للجميع شاء من شاء وأبى من أبى سنظل خلفه نقومه ونساعده عندما يخطئ وندعمه ونشجعه عندما يتطلب الأمر ذلك هو وكل من يرفع إسم مصر عالياً".

وكان قد كتب صلاح تغريدة بعد قضية عمرو وردة أثارت الكثير من الجدل وقال فيها إن معاملة النساء باحترام مطلق أمر واجب، ولكنه طالب بمنح فرص أخرى لأي شخص، وهو ما عرضه لكثير من الانتقادات إذ اعتبره البعض دفاعا عن وردة.

قد يهمك: محمد صلاح: حزين لخروجنا من كأس الأمم الأفريقية.. وسنتعلم من أخطائنا

وذهب بعض المحللين إلى إطلاق تصريحات ادعوا فيها أن تغريدة صلاح ورأيه في هذه القضية ساهما بشكل كبير بعدول اتحاد الكرة المستقيل عن قراره وإعادة وردة إلى البطولة رغم استبعاده من التشكيلة المشاركة فيها.

ويستعد اللاعب المصري في الوقت الراهن لخوض موسم جديد مع فريقه الإنجليزي، سيسعى من خلاله لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز والحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا.