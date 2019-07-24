أستون فيلا يستعين بالمصري محمود تريزيجيه بعد صعوده إلى البريميرليغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، الأربعاء، عن تعاقده مع اللاعب المصري محمود حسن الشهير بـ"تريزيجيه"، قادما من نادي قاسم باشا التركي، دون أن يكشف عن قيمة صفقة انتقال اللاعب.

وأشار نادي أستون إلى أن تريزيجيه يبلغ من العمر 24 عاما، وبدأ مشواره الاحترافي مع النادي الأهلي المصري قبل أن ينتقل إلى أوروبا ليلعب في صفوف فريق أندرلخت البلجيكي ومنه إلى موسكرون البلجيكي أيضا قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وقال مدرب أستون فيلا دين سميث إن تريزيجيه من نوعية اللاعبين التي كان يبحث عنها، مضيفا أنه مباشر ويسبب المشاكل للمنافسين في الثلث الأخير من الملعب ويسجل الأهداف.

من جانبه، قال تريزيجيه، في أول مقابلة له مع تلفزيون أستون فيلا، إنه سعيد بانضمامه إلى النادي الذي وصفه بأنه أحد أفضل الأندية في العالم، وسعيد باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، الذي وصفه بأنه أفضل دوري في العالم، كما أعرب عن سعادته باللعب بجوار صديقه أحمد المحمدي، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للمساهمة في نجاح الفريق.

وكان نادي أستون فيلا قد تأهل إلى البريميرليغ في مايو/ آيار الماضي، بعد فوزه على ديربي كاونتي بهدفين لهدف في مباراة الـ"بلاي أوف"، وتعد المباراة هي الأغلى في كرة القدم في العالم حيث تبلغ عوائد أستون فيلا من الفوز بها نحو 170 مليون جنيه إسترليني (215 مليون دولار)، بالإضافة إلى 155 مليون دولار أخرى في حال البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أول موسم.

ويعود أستون فيلا، المملوك بالمشاركة للملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى البريميرليغ بعد غياب 3 سنوات، ومن أبرز مشجعي الفريق الأمير وليام ابن ولي العهد البريطاني الذي ظهر في مدرجات ملعب ويمبلي خلال مباراة الـ"بلاي أوف"، يحتفل بفوز فريقه المفضل أستون فيلا حامل لقب الدوري الإنجليزي 7 مرات.