بعد ابتسامة في ليلة "السباعية" وتصريح زيدان.. تقارير تكشف وجهة بيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاقمت الأزمة بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، واللاعب الويلزي غاريث بيل، خلال الأيام الماضية وظهرت للإعلام بعد تصريحات زيدان حول رغبته برحيل اللاعب بأسرع وقت ممكن، قبل أن تربط تقارير إعلامية بريطانية اللاعب الويلزي بالانتقال إلى الصين مقابل أجر أسبوعي قياسي.

فبعد 6 مواسم داخل أروقة ملعب "سانتياغو برنابيو" يبدو أن حكاية بيل مع ريال مدريد شارفت على النهاية، ولربما تكون وجهته المقبلة خارج القارة الأوروبية وهي الصين على وجه التحديد.

قطع زيدان طريق العودة على اللاعب الويلزي، في آخر تصريحاته حول القضية، إذ قال عن عدم استدعاء بيل لمباراة بايرن ميونخ التحضيرية، إن اللاعب على وشك مغادرة النادي، وكشف أن الريال يفاوض الفريق الذي يرغب بضمه.

ورغم أنه نادرا ما يفقد أعصابه ويخرج بتصريح ناري حول أحد أفراد فريقه، إلا أن المدرب الفرنسي قال عن بيل: "من الأفضل للطرفين أن يرحل في أقرب وقت ممكن"، خلال المؤتمر الصحفي نفسه.

وبعد أن أثار قائد منتخب ويلز جدلا كبيرا بسبب الابتسامة التي ارتسمت على وجهه خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام أتلتيكو مدريد بسباعية مقابل 3 أهداف، نشرت عدة صحف بريطانية أنباء حول انتقال اللاعب إلى نادي "جيانغسو ساننغ" الصيني مقابل 1.23 مليون دولار في الأسبوع الواحد.

ورغم عدم صدور تصريح رسمي من الطرفين بعد حول الصفقة، إلا أن النادي الصيني يبدو الوجهة الأقرب للاعب الويلزي الذي عانى خلال المواسم القليلة الماضية مع الريال.

وانتقل بيل إلى صفوف الفريق الملكي قادما من نادي توتنهام هوتسبرز عام 2013، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2016/2017 ولقب كأس ملك إسبانيا في موسم 2013/2014 ولقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات بالإضافة إلى لقب السوبر الأوروبي في 3 مناسبات والسوبر الإسباني مرة واحدة وكأس العالم للأندية 3 مرات.