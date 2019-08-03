إيقاف ليونيل ميسي عن اللعب لمنتخب الأرجنتين 3 أشهر وغرامة 50 ألف دولار

بيونس أيرس، الأرجنتين (CNN)-- أوقف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن اللعب لمنتخب بلاده لمدة 3 أشهر، كما غرم الاتحاد نجم برشلونة والحاصل على لقب أفضل لاعبي العالم في كرة القدم، بقيمة 50 ألف دولار، وذلك بعد تصريحاته ضد الاتحاد خلال مباريات بطولة كوبا أمريكا الأخيرة والتي حصدت فيها الأرجنتين المركز الثالث.

ولن يشارك ميسي في مباراة رسمية أو أودية مع المنتخب الأرجنتيني لمدة 3 أشهر مقبلة، حسب بيان رسمي للاتحاد.

كان ميسي قد أثار جدلا، بعد خسارة منتخب بلاده أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا، بسبب تصريحات اتهم فيها اتحاد أمريكا الجنوبية "بالفساد"، وقال إن "الأمور قد رُتبت لفوز البرازيل بالكأس".

وطُرُد ميسي، 32 عاما، من مباراة بلاده أمام تشيلي على المركز الثالث في البطولة التي أُقيمت في البرازيل وانتهت الشهر الماضي.

وبعد أيام من واقعة طرده، أرسل ميسي خطابًا إلى اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يوضح فيه أنه كان يشير إلى الحكام، وليس إلى الاتحاد.

ويمكن للنجم العالمي الاستئناف ضد قرار اتحاد أمريكا الجنوبية خلال 7 أيام.

ويعني قرار الاتحاد، حرمان ميسي من المشاركة في مباريات الأرجنتين الودية المقبلة أمام تشيلي والمكسيك وألمانيا خلال الشهرين المقبلين.

وبعد خسارة الأرجنتين أمام البرازيل، البلد المضيف، بهدفين مقابل لا شيء في الدور قبل النهائي لبطولة كوبا أمريكا، اشتكى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من "أخطاء تحكيمية خطيرة وهائلة"، وقال اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إن الاتهامات التي تشكك في نزاهة كوبا أمريكا "لا أساس لها" و "تمثل عدم احترام".