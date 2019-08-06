دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن تعازيه ودعمه لأسر الضحايا والمصابين في تفجير حادث معهد الأورام في القاهرة، والذي أودى بحياة 20 شخصا وإصابة العشرات، بحسب مصادر رسمية مصرية.

وقال محمد صلاح، في تغريدة له على تويتر، مساء الاثنين، "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في وقت سابق، إن سيارة مفخخة، كانت تحمل موادًا متفجرة، انفجرت أمام معهد الأورام في وسط العاصمة المصرية القاهرة، وأسفر الحادث عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وعبرت السعودية والإمارات والأردن، عن إدانتها للتفجير، وكذلك البعثات الدبلوماسية الأجنبية العاملة في مصر.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا في "الحادث الإرهابي الجبان"، على حد وصفه.