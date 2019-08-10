تريزيجيه يؤدي أغنية "تملي معاك".. فكيف كانت ردة فعل لاعبي أستون فيلا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غنى اللاعب المصري، محمود تريزيجيه، أغنية "تملي معاك" أمام لاعبي فريقه الجديد، أستون فيلا الإنجليزي، في التقليد الذي يُعرف بالـ"Initiation song" لكن طريقة الغناء لم ترق كثيرا على ما يبدو لزملائه.

وتداول مغردون مقطع فيديو يُظهر تريزيجيه هو يغني أمام زملائه قبل أول مباراة له مع الفريق، والتي سيلعبها السبت أمام توتنهام هوتسبرز.

وغنى اللاعب المصري أغنية "تملي معاك" لمواطنه، الفنان عمرو دياب، لكن طريقة الغناء لم ترق كثيرا للاعبي أستون فيلاد الذين رموا المناديل على اللاعب الجديد في الفريق بموقف اتسم بـ"الطرافة".

وتعد الـ"initiation song" تقليدا في كرة القدم الإنجليزية، إذ يؤدي اللاعب الجديد أغنية أمام زملائه في الفريق قبل أول مباراة له، وهو ما فعله تريزيجيه.

ويستعد اللاعب المصري الجديد لوضع قدمه للمرة الأولى على معشب الملاعب الإنجليزية حين يواجه فريقه توتنهام على أرضية ملعب توتنهام الجديد.