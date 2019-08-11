متابعوه يتساءلون عن "فيلم جديد".. إليكم سر صورة محمد صلاح مع "الكلاكيت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر نجم المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، مساء السبت، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، صورة له يحمل فيها لوح "كلاكيت"، الذي يُستخدم عادة في تصوير المشاهد السينمائية.

ودفعت الصورة العديد من متابعي صلاح إلى التساؤل عما إذا كان سيقوم بالتمثيل أو سيشارك في فيلم سينمائي. وعلق الممثل المصري بيومي فؤاد على صورة صلاح على "فيسبوك"، قائلا: "ايه يابو صلاح هتقطع عليا ولا إيه؟".

ولكن حقيقة الصورة أنها جاءت خلال إجراء صلاح حوار جديد مع شبكة CNN، من المقرر بثه قريبا. ويظهر على لوح "الكلاكيت" أن التصوير بعض الحروف والأسماء التي تُشير إلى أن التصوير لصالح برنامج "Connect the World"، الذي تقدمه الزميلة بيكي أندرسون على شاشة CNN.

وكان صلاح قد ظهر في حلقة خاصة من برنامج "Connect the World" في أبريل/ نيسان عام 2018، تحدث فيها عن بداية مشواره الكروي واحترافه وتألقه مع فريق ليفربول بالدوري الإنجليزي.

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