جائزة أفضل لاعب في أوروبا تنحصر بين 3 لاعبين.. فمن هم؟

بعد الصافرة.. ميسي والأرجنتين الحل في "الانفصال"؟

بعد الصافرة.. من هما ميسي ورونالدو النسخة العربية ولماذا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قلص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019، إلى 3 لاعبين.

وانحصرت القائمة بين لاعب برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومدافع ليفربول، الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة التي يحمل لاعب ريال مدريد، الكرواتي لوكا مودريتش، لقبها، في 29 أغسطس/آب الجاري.

وكان قد فاز كل من رونالدو بالجائزة 3 مرات وميسي مرتين، في حين لم يسبق لفان دايك التتويج بها من قبل.

وقد تم ترشيح ميسي للجائزة بعد فوزه بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة وحصده لقب هداف بطولة دوري أبطال أوروبا، في حين فاز رونالدو بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

أما فان دايك فحقق لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ونال جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه حل ثانيا في "البريميرليغ"، وتوج الأربعاء بلقب كأس السوبر الأوروبي مع فريقه.

وغاب عن القائمة النهائية عدد من اللاعبين الذين يرى البعض أنهم يستحقون الفوز بها، مثل عدد من لاعبي مانشستر سيتي، بالإضافة إلى المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.