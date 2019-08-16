كوتينينو خارج تشكيلة برشلونة.. وتقارير تربطه بعملاق ألمانيا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لن يشارك اللاعب البرازيلي لنادي برشلونة، فيليبي كوتينو، كأساسي في المباراة الأولى للفريق الكتالوني خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني، والتي سيواجه فيها أتلتيك بلباو، بينما ربطت تقارير إسبانية مقربة من النادي اسمه بالانتقال إلى بايرن ميونخ.

وأعلن برشلونة عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة بلباو في افتتاح الدوري الإسباني، وقد شهدت غياب كوتينيو، رغم ضم اسمه إلى القائمة التي سافرت إلى بلباو.

وربطت تقارير إعلامية كتالونية اسم اللاعب البرازيلي بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني على سبيل الإعارة قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان قد انضم كوتينيو إلى صفوف برشلونة قادما من ليفربول في منتصف موسم 2017/2018، لكنه لم ينجح بإثبات نفسه ضمن التشكيلة الأساسية للفريق الكتالونية خلال الموسم الماضي.

يذكر أن برشلونة يسعى للحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه، وتمني جماهيره النفس بأن تكون الانطلاقة الجيدة من ملعب "سان ماميس".