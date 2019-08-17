سيبايوس.. من "دكة" ريال مدريد إلى رجل مباراة أرسنال وبيرنلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تألق اللاعب الإسباني، داني سيبايوس، في مباراة فريقه أرسنال أمام بيرنلي، السبت، على أرضية ملعب الإمارات، ليكتب لنفسه بداية جديدة بعد أن كان حبيس دكة البدلاء مع ريال مدريد.

ولفت سيبايوس الأنظار في المباراة التي فاز بها "الغانرز" بهدفين نظيفين، بعد أن كان أفضل لاعبي خط الوسط لدى "المدافع"، ما أثار موجة من الإعجاب من قبل الجماهير به.

وقدم اللاعب الإسباني مستوى جيدا في المباراة فاز على إثره بجائزة أفضل لاعب في المباراة، خلال ظهوره الأول على أرضية ملعب فريقه الجديد.

وعاش سيبايوس فترات صعبة خلال وجوده مع ريال مدريد، بعد أن قدم إليه من صفوف نادي ريال بيتيس، إذ بقي حبيس دكة البدلاء لفترات طويلة، دون أن ينجح في كسب ثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وانتقل اللاعب الإسباني إلى صفوف أرسنال على سبيل الإعارة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير، لمدة موسم واحد وتحصل على الرقم "8" الذي كان يرتديه نجم الفريق السابق، الويلزي أرون رامسي.