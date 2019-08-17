رغم "كبوة" حارسه.. ليفربول يحقق فوزا صعبا على ساوثهامبتون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتصدر ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مؤقتا.

وتقدم ليفربول عبر السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 46، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لـ"الريدز" رغم أفضلية أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز الضيوف تقدمهم بهدف سجله اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو، عند الدقيقة 71، ليظن ليفربول أنه حسم المباراة لصالحه.

وعند الدقيقة 83، ارتكب الحارس الإسباني أدرينا، خطأ "فادحا" كلف فريقه هدف تقليص الفارق عبر الإنجليزي داني إنغز، الذي عاد وأضاع فرصة التعادل بعد لك بدقائق قليلة.

وبهذا الفوز، وصل "الريدز" إلى النقطة السادسة متفوقا بفارق الأهداف عن أرسنال، ليتصدر ترتيب الدوري مؤقتا.