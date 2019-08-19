لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في الجزء الأول من مقابلة حصرية لـCNN، تحدث محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الإنجليزي، عن أداء المنتخب المصري في كأس الأمم الأفريقية ودوره في أزمة مزاعم التحرش الجنسي التي طالت زميله في المنتخب عمرو وردة، كما رد على الاتهامات التي وجهت إليه بـ"النفاق"، بشأن حقوق المرأة.

وأكد صلاح أن المنتخب المصري لم يقدم أفضل مستوى في بطولة كأس الأمم الأفريقية. وقال إنه كانت هناك ضغوط كثيرة.

وأشار صلاح إلى أزماته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن اعتزال اللعب مع المنتخب "صعب للغاية".

ونفى صلاح أن يكون قد تدخل لإعادة عمرو وردة إلى المنتخب بعد أزمة مزاعم التحرش الجنسي، خلال كأس الأمم الأفريقية.

وقال صلاح إن المتحرشين جنسيا يحتاجون إلى علاج وإعادة تأهيل حتى يمكن التأكد من أن هذا لن يحدث مرة أخرى.

وحول الاتهامات التي أثيرت ضده بـ"النفاق" بشأن حقوق المرأة بعد تغريدته خلال أزمة عمرو وردة، أكد صلاح أن موقفه ما زال كما هو وأنه ما زال مدافعا عن حقوق المرأة.