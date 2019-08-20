محمد صلاح يتحدث لـCNN عن هجوم ليفربول ورأيه بالـVAR ورسالة يورغن كلوب

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- في الجزء الثاني من المقابلة الحصرية مع CNN، وضّح محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مشيراً إلى أنه لا يحبذها رغم أنها "عادلة أكثر من اللازم".

جاء تعليقه هذا في مقابلة أجرتها معه مذيعة الشبكة، بيكي أندرسون، حيث قال إنه يفضّل كرة القدم بالطريقة التي هي عليها، وأنه يقبل بأخطاء الحكم وأخطاء اللاعبين لأنها تجعل كرة القدم "أكثر حماساً".

كما تحدّث صلاح في المقابلة عن الدور الذي يلعبه مع زميليه في ليفربول، سادو ماني وروبرتو فيرمينو، وأهميتهم بالنسبة للفريق، مشيراً إلى أنهم يلعبون ضمن جهد جماعي يعمل من خلاله جميع اللاعبين بجد.

وعند سؤاله عن الرسالة التي وجهها إليهم مدرب نادي ليفربول، يورغن كلوب، في بداية الموسم، قال صلاح إن كلوب دعاهم إلى نسيان الإنجاز الذي تحقق في الموسم الماضي، والتركيز على بذل المزيد من الجهد في الموسم الجديد لحصد المزيد من الجوائز.