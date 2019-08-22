العدالة يصنع التاريخ أمام الأهلي في "الجوهرة المشعة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف الصاعد الجديد للدوري السعودي، العدالة، تعادلا تاريخيا من مضيفه الأهلي، محققا بذلك النقطة الأولى له في الدوري عبر التاريخ.

فعلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة، لم يقدم الأهلي الأداء المرجو منه طيلة دقائق الشوط الأول، وبقي التعادل سيد الموقف حتى الدقيقة 50 عندما سجل الصربي دانييل أليكسيتش، هدفا للأهلي.

وفي الشوط الثاني، سيطر العدالة على مجريات اللعب وكاد أن يسجل التعادل في أكثر من مناسبة، لكن الهدف التاريخي الأول للفريق في الدوري السعودي جاء عند الدقيقة 88 عبر السنغالي آليو سيسي، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وبهذه النتيجة، بقي النصر متصدرا للدوري السعودي بعد فوزه على ضمك بهدفين نظيفين، في حين تعثر الأهلي للمرة الثالثة على التوالي في المباراة الأولى له في الموسم.

يذكر أن المهاجم السوري عمر السومة دخل احتياطيا عند الدقيقة 61 من عمر المباراة، ولم يقدم الأداء المرجو منه بعد دخوله.