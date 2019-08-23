عودة خريبين وإصابة عطيف.. الهلال يهزم أبها "العنيد" في الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح الهلال ضيفه أبها برباعية مقابل هدفين، بافتتاح مبارياته في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

فعلى أرضية ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة، الرياض، فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف عند الدقيقة 20، عبر اللاعب المدغاشي فانيفا، لكن الهلال تعادل عند الدقيقة 39 عبر الفرنسي بافاتيمبي غوميز.

وبعد 5 دقائق من هدف التعادل، سجل غوميز هدف التقدم لـ"الزعيم"، لينتهي الشوط الأول بهدفين مقابل هدف وحيد، لصالح أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، عزز الهلال تقدمه عند الدقيقة 63 عبر الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، قبل أن يقلص أبها الفارق من علامة الجزاء عن طريق سعد بقير، عند الدقيقة 81.

ومع دخوله إلى أرضية الملعب للمرة الأولى منذ عودته من نادي بيراميدز المصري، سجل السوري عمر خريبين الهدف الرابع الذي أمن فوز الهلال، عند الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة تقاسم الهلال صدارة الدوري مع النصر مؤقتا، مع تبقي 4 مباريات في الجولة الأولى من الدوري.

يذكر أن المباراة كانت قد شهدت لاعب الوسط لنادي الهلال عبدالله عطيف ومغادرته أرضية الملعب، وستجري له الفحوصات لتحديد مدى خطورة الإصابة.