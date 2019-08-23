بعد تجديد عقده.. ماذا قال مدرب أستون فيلا عن "قائد منتخب مصر"؟

بعد الصافرة.. اللاعب سفير بلاده فكيف يجب أن يتصرف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد مدرب نادي أستون فيلا الإنجليزي بلاعبه المصري أحمد المحمدي، وذلك بعيد تجديد عقده مع الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دين سميث عن المحمدي، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فيلا مع إيفرتون: "لقد استحق العقد الجديد بناء على المستوى الذي قدمه، كان لاعبا محوريا بالنسبة لنا، وفي المباريات الـ10 الأخيرة من الموسم الماضي والتي أهلتنا للملحق ثم إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على وجه الخصوص".

وتابع مدرب أستون فيلا قائلا عن لاعبه المصري: "أعتقد أنك حين ترتدي شارة القيادة لمنتخب مثل مصر، عليك أن تمتلك شخصية وجودة معينتين".

وأكد سميث أن المحمدي نجح في إثبات نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز وفي غرف تبديل الملابس، وأشار إلى أنه يتمتع بالاحترام اللازم كونه لاعب جيد في تشكيلة الفريق.

وكان قد تعرض المحمدي لانتقادات لاذعة خلال بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بعد أن تضامن مع اللاعب المستبعد على خلفية اتهامه بـ"التحرش"، عمرو وردة.

واستفز قائد منتخب مصر بعض الجماهير بتصرف لم يعجب قطاعا كبيرا من المصريين، حين أشار بيديه إلى أنه "لا يسمع" الجمهور، وهو ما أثار موجة من الغضب والسخط عليه، وصلت إلى حد وصفه بأنه "أسوأ قائد" في تاريخ مصر.