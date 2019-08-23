إيمري ينصح النني بأن يكون "بطلا" في فريق آخر قبل إغلاق سوق الانتقالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شجع المدرب الإسباني لنادي أرسنال، أوناي إيمري، اللاعب المصري محمد النني وزميله الألماني، شيردان موستافي، على البحث عن ناد آخر يمكنهما إظهار قدراتهما فيه.

وقال إيمري في تصريحات صحفية إنه يشجع هذا الثنائي على إيجاد ناد آخر خارج أسوار أرسنال قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، ليكونا سعيدين ويواصلا مسيرتهما.

ولا يُغلق سوق الانتقالات في الدوري الأوروبية الكبرى قبل 2 سبتمبر/أيلول، وقد قال المدرب الإسباني للصحفيين عن ثنائي فريقه: "هما لاعبان كبيران جدا لكن لظرف ما سيحصلان على فرص قليلة لإظهار قدراتهما وللبقاء سعيدين معنا، فلن يلعبا لدقائق طويلة".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "عندما لم يلعبا العام الماضي لم يكونا سعيدين لقد تحدثت معهما في مناسبات كثيرة وخلال الفترة التحضيرية للموسم الحالي".

وأضاف إيمري عن نفس القضية قائلا إنه من الإيجابي بالنسبة لهما التوقيع لناد آخر ليكونا أبطالا في فريق آخر ويشعران بالسعادة ويظهران قدراتهما.

ولم ينجح النني بحجز مقعد أساسي له في الفريق منذ الانضمام إلى الـ"غانرز"، عام 2016، إذ لم يلعب تحت قيادة إيمري سوى 17 مباراة في جميع المسابقات.