الهلال والاتحاد.. التعادل السلبي سيد الموقف فمن الأكثر سعادة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت مباراة ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا بين الهلال والاتحاد بالتعادل السلبي، يؤجل الحسم لمباراة الإياب بين الفريقين.

فعلى أرضية ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، اتسمت المباراة بين الفريقين بالحذر، إذ بدا كل فريق متخوفا من تلقي هدف من خصمه.

ورغم أن الهلال كان الفريق الأكثر مبادرة والأقرب لهز الشباك، إلا أن مهاجميه فشلوا بتسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة كم بدأت.

وبهذه النتيجة، يحتاج الهلال لتحقيق الفوز في الإياب للتأهل مباشرة إلى الدور المقبل، أما الاتحاد فيستطيع التأهل مباشرة عبر التعادل بنتيجة إيجابية أو الفوز، وبذلك يكون الاتحاد الأكثر سعادة.