الهلال والاتحاد.. "كلاسيكو" السعودية في آسيا عبر التاريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه الاتحاد نظيره الهلال على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة"، الثلاثاء، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، فما أبرز ملامح "الكلاسيكو السعودي".

تاريخ المواجهات الآسيوية

التقى الفريقان مرة واحدة من قبل في بطولة دوري أبطال آسيا، وكان ذلك في دور الـ16 من نسخة عام 2011، ونجح الاتحاد حينها بالتغلب على الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ووصل "النمور" حينها إلى نصف النهائي لكنهم ودعوا البطولة على يد جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، بينما ودع الهلال البطولة من دور الـ16.

الإنجازات (دوري أبطال آسيا)

نجح الاتحاد في التتويج بلقب البطولة الآسيوية بمسماها الجديد مرتين، إذ فاز باللقب عام 2004 على حساب سيونغنام الكوري الجنوبي، وفي عام 2005 على حساب العين الإماراتي..

أما الهلال فكان أكبر إنجاز حققه في النسخة الجديدة من البطولة، هو الوصول للنهائي في مناسبتين عامي 2014 و2017، لكنه كان قد حقق لقب البطولة بنسختها السابقة (بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري) في نسختي 2000 و1992.

أرقام الفريقين في النسخة الحالي

تصدر الهلال فرق المجموعة الثالثة متفوقا على الدحيل القطري واستقلال طهران الإيراني والعين الإماراتي، بـ13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، قبل أن يواجه الأهلي السعودي في دور الـ16 ويتفوق عليه بنتيجة 4-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما الاتحاد فحل ثانيا في المجموعة الثانية خلف الوحدة الإماراتي، برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين وخسارة، قبل أن يتجاوز ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري الـ16 بنتيجة 6-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.