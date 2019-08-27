مدرب محمد صلاح السابق: لم أكن متأكدا من عقليته لكنه "قاتل لطيف"

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف المدرب السابق لمحمد صلاح في بازل السويسري، اللاعب المصري بـ"القاتل اللطيف" في مقابلة مع موقع GOAL.

وقال المدرب الألماني هايكو فيغيل عن صلاح: "لقد امتلك كل شيء، السرعة واللمسة الأخيرة والقدم اليسرى ولم يكن ذلك ملحوظا، وسأكذب إذا قلت إنني تنبأت بأنه يمتلك مثل هذه المسيرة الرائعة".

وأضاف المدرب الألماني قائلا: "في الحقيقة، توقعت نجاح توني كروس وإيدين هازارد، فقد تابعتهما حين كانا يبلغان من العمر 15 عاما، الجميل أنني التقيت مومو (صلاح) العام الماضي ولم يتغير على الإطلاق، هذا أمر غير اعتيادي".

وتابع فوغل الذي درب اللاعب المصري حين كان لاعبا لبازل: "إذا كنت تعرفه من قبل، فهو ليس نجما على مستوى العالم، يمتلك شخصية لطيفة وقد كان من الواضح بالنسبة لي دائما أنه لاعب استثنائي، ولكن لم أكن متأكدا ما إذا يمتلك العقلية، مومو قاتل لطيف".

وكان قد انضم صلاح من بازل إلى تشيلسي الإنجليزي عام 2015 لكنه لم يلعب مع "البلوز" سوى 19 مباراة قبل أن تتم إعارته إلى فيورنتينا الإيطالي ثم بيع عقده إلى روما عام 2016.

وبعد موسمين من التألق في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، سجل خلالهما 34 هدفا وصنع 23 آخرين في 83 مباراة، حط صلاح رحاله في مدينة ليفربول ليلعب مع قطبها الأحمر منذ عام 2017.

ومنذ انتقاله إلى صفوف الفريق الإنجليزي ارتقى الجناح المصري إلى مصاف أفضل لاعبي العالم، فقد سجل 74 هدفا وصنع 30 آخرين في 109 مباراة مع "الريدز".