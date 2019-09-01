رسالة لمحمد صلاح وساديو ماني من مجدي عبد الغني

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري السابق، مجدي عبد الغني، رسالة إلى مواطنه محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، على خلفية الحديث عن وجود بعض "الحساسية" بين اللاعبين.

وقال عبد الغني في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "وجة نظرى ومن خلال معرفتى الشخصية ب صلاح وساديو ان ما حدث ما هو الا عملية تنافسية وصلاح ومانى قريبن من بعضهم وساديو لاعب يتميز بالاخلاق العالية وصلاح احتوى الموقف".

وأضاف اللاعب المصري السابق قائلا في نفس التغريدة: "على ماني وصلاح.. ان يدركا ان التنافس بينهما يجب الا يؤثر على الفريق وان يقدموا افضل ما لديهم لصالح المجموعة".

وكان قد عبر ماني عن غضبه بعد أن تم استبداله في مباراة الفريق أمام بيرنلي، السبت، وقام بحركات بيديه تشير إلى أنه لم يتلق الكرة، في إشارة رأى البعض أنها تخص الهجمة التي لم يمرر بها صلاح الكرة له.

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب بعد المباراة إن سبب غضب اللاعب السنغالي لم يكن تبديله، بل كان أمرا حدث على أرضية الملعب، مشيرا إلى أنه تم حل القضية في غرف تبديل الملابس بعد المباراة.