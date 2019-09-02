دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب رئيس الزمالك، مرتضى منصور، نظيره رئيس الأهلي، محمود الخطيب، بالتواضع، كما طالب النائب العام المصري بالتحقيق في قضية صفقة التعاقد مع المدير الفني الجديد، السويسري، رينيه فايلر.

وقال منصور في مداخلة مع قناة الزمالك إنه وبخ بعض الجماهير التي هاجمت الأهلي، مشيرا إلى أن ذلك يثمل "درسا" للخطيب.

وأضاف رئيس الزمالك قائلا إن الأهلي ناد كبير ومحترم "بصرف النظر عن إدارته الحالية"، وأكد أنه متواضع وطالب الخطيب بذلك قائلا: "نزل مناخيرك شوية، الترب متر ونص".

وقال منصور إن ابنه، أمير، تفاوض مع فايلر لكن رئيس النادي رفض منحه أكثر من 700 ألف دولار رغم أنه كان قد طلب مليون دولار، وذلك بعد أن رأى منصور أنه تعرض لهزائم كثيرة.

وطالب رئيس الزمالك النائب العام المصري بالتحقيق في صفقة تعاقد الأهلي مع المدرب السويسري والتي قال إن قيمتها وصلت إلى مليوني يورو.

وشبه منصور القضية بقضية "الساعات والدولارات" التي يُقال إن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ منحها لمجلس إدارة الأهلي حين كان رئيسا شرفيا للنادي.

وبعد الأنباء عن إمكانية هروب اللاعبين التونسيين للزمالك، فرجاني ساسي وحمدي النقاز، أثبت منصور أن اللاعبين موجودين مع الفريق وشاركا في مداخلته ليثبتا أنهما لم يهربا.