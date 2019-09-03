عمرو زكي يوجه رسالة لجماهير مصر في أول ظهور له بعد الحادث "المروع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر اللاعب المصري عمرو زكي في مقطع فيديو لأول مرة بعد الحادث "المروع" الذي تعرض له قبل أيام على طريق الساحل الشمالي في مصر.

وقال زكي في المقطع الذي نشرته قناة صدى البلد على موقع يوتيوب إنه يشعر بتحسن حاليا ووجه الشكر لعموم الجماهير المصرية والإعلاميين الذين اهتموا الحادث الذي تعرض له.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا أظهرت تعرض اللاعب لحادث سير وصف بـ"المروع" كما ظهر زكي في بعض الصور والدماء تغطي وجهه.

وكان قد احترف "البلدوزر" في صفوف نادي ويغان أتلتيك الإنجليزي وتألق في القسم الأول من الموسم مع الفريق، قبل أن يتم فسخ عقده بسبب عدم التزامه بالعودة في الوقت المحدد من المباريات الدولية.

ولعب المهاجم لعدة أندية في مصر منها إنبي والزمالك والمنصورة، كما خاض تجربة احترافية قصيرة في صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي ولعب أيضا مع هال سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة ولعب لأحد الأندية التركية.

أما على الصعيد العربي، فاحترف زكي في صفوف العهد اللبناني والسالمية الكويتي والرجاء البيضاوي المغربي قبل أن يعود إلى صفوف المقاولون العرب في مصر ويعتزل بعد ذلك.