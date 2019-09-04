دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت قطر، مساء الثلاثاء، عن شعار بطولة كأس العالم 2022 والتي ستستضيفها كأول بطولة بهذا الحجم بالشرق الأوسط، موضحة أن شعار هذا الحدث يرمز إلى "الإرث المستدام الذي سيبقيه كأس العالم 2022 في قطر والمنطقة".

وانقسم التفاعل على هذا الشعار بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة مستمدة من الخلاف الخليجي بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، قال في تعليق على صفحته بتويتر: "في هذا اليوم التاريخي لا ننسى أن نشكر ’الفارس‘ الذي اجتهد ليفوز ملف قطر بتنظيم كأس العالم ٢٠٢٢، أخي الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وفريق العمل الذين حولوا الحلم إلى حقيقة.. بيض الله وجيهكم شرفتونا وأسعدتو العرب.."

أما رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني فقال في تغريدة: " فخورون بإطلاق شعار مونديال قطر٢٠٢٢ في الدوحة وعدد من العواصم الخليجية والعربية والعالمية التي تشاركنا هذا الحدث، جميل ربط هذا الشعار بالهوية العربية والقطرية التي نعتز ونفتخر بها، كل الشكر لأبناء قطر على جهودهم المبذولة ليكون كأس العالم في الدوحة فخراً لكل العرب الوعد٢٠٢٢".

على الصعيد الآخر، شبه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، شعار البطولة بـ"الأفعى" قائلا في تغريدة: " مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق..."

أما الإعلامي المصري، أحمد موسى فشن هجوما لاذعا في برنامجه الذي يقدمه على قناة صدى البلد، حيث قال: "قاعدين بقلهم أيام وليالي وسهرات ويلا حنكشف عن شعار كأس العالم 2022 وألحق وتابع وأول مرة والدول الي حتعرض والحاجات.. هذا الشعار كأنه حبل مشنقة ده مش شعار كأس عالم وكأن القطريين مستنيين الناس يروحوا هناك ويعدموه دة بالضبط حبل مشنقة.."

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 نوفمبر/تشرين أول من عام 2022 ويسدل الستار عنها في 18 ديسمبر/كانون أول من نفس العام، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء في تاريخ المسابقة.