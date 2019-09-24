صلاح بصورة أمام علم مصر: "مهما حاولوا يغيروا حبي ليك مش هيعرفوا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة مرسومة له أمام علم مصر، في حسابه على تويتر.

وكتب محمد صلاح، بعد ساعات من حذف صفته كلاعب لمنتخب مصر لكرة القدم من حسابه على تويتر، بالعامية المصرية " مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا"، في إشارة إلى أنه يتهم مجهولين بمحاولة تغيير حبه لمصر وناسها.

ويظهر في الصورة التي نشرها صلاح في حسابه على تويتر، الجماهير المصرية على ملابسه في الصورة.

ولم يتضح من المقصود بما كتبه صلاح في تغريدته، إلا أنه جاء في وقت تتداول فيه أنباء حول غياب تصويت المدير الفني السابق لمنتخب مصر وقائد الفريق، في اختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل لاعبي العالم، والتي حل فيها محمد صلاح رابعا، بحسب الأنباء المتداولة، مما ساهم في تقليص فرص اختيار اللاعب ضمن أفضل 3 لاعبين في العالم.

وقد واجه اللاعب الدولي المصري وهداف الدوري الإنجليزي لعامين متتاليين، في أوقات سابقة، مشكلات عدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.