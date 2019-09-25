دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق الإعلامي المصري، عمرو أديب إلى الأزمة بين اللاعب محمد صلاح لاعب نادي ليفربول بعد حذف الأخير تعريف بأنه لاعب في منتخب مصر من صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال أديب في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC: "محمد صلاح شال من الاكاونت بتاعه انه لاعب في المنتخب المصري، الحكاية انه كان المفروض يوم 19 ترسل مصر ترشيحها في مسابقة أحسن لاعب في العالم، ويوم 19 ده كان يوم مفصلي هو آخر يوم للاتحاد القديم أو الاتحاد المؤقت الي كان موجود، ويوم 20 كان يبتدي الاتحاد الجديد، عمرو الجنايني دخل الاتحاد يوم 23.."

وأضاف: "الي حصل ببساطة أن المفروض كان المدرب وكابتن الفريق يبعتو ترشيحاتهم لأحسن لاعب، وأنا عايز أقول ان الي فاز بالمراكز الأولى الثلاثة مفيهمش محمد صلاح، فمحمد صلاح عرف أن الفيفا قالت انه تم استبعاد الصوت المصري، فمحمد صلاح طبعا غضبان وده من حقه انه يبقى متدايق ويشعر أنه الاتحاد المصري موقفش وراه فراح شايل كلمة انه لاعب في المنتخب المصري.."

وتابع أديب قائلا: "الحكاية انا جريت ورا المعلومات وعرفت أن كان المفروض مدرب المنتخب وكابتن المنتخب الاثنين يبعتوا ويبدو أن كابتن شوقي غريب هو الي بعت ده يبدو لأن المعلومة لسا هيتم تأكيدها في الأيام القادمة أن المدرب هو الي كان لازم يبعت ويبدو أنه لم بعت شوقي غريب لأنه كان موجود وهو مضى على الترشيح الفيفا لم يقبل هذا الترشيح وبذلك فقدت مصر وطبعا ده نموذج لما يكون في فوضى.."