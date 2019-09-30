رياض محرز.. هل يجب أن يرحل عن مانشستر سيتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، الإثنين، باللاعب الجزائري رياض محرز، مشيرا إلى أنه "مهم للغاية".

وقال غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام دينامو زغرب الكرواتي في بطولة دوري بطال أوروبا إن محرز "لاعب مهم للغاية".

وأشاد المدرب الإسباني بالدور الدفاعي الذي يقوم به اللاعب الجزائري خلال الموسم الحالي مشيرا إلى أنه أفضل مما كان عليه الموسم الماضي.

وأضاف غوارديولا عن محرز قائلا: "هجوميا عندما تصله الكرة يكون لديك الإحساس بأنه سيصنع شيء ما. أتمنى أن يحافظ على هذا المستوى لفترة طويلة".

وكان قد تألق اللاعب الجزائري في مباراة فريقه أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل هدفا في اللقاء الذي فاز السيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد على "التوفيز".