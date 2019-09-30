تشافي يمتدح الهلال السعودي قبل لقاء الأبطال: نعرف مدى قوته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أشاد المدرب الإسباني لنادي السد القطري، تشافي هيرنانديز، بفريق الهلال السعودي قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "نعرف مدى قوة الهلال السعودي الذي يعد من أفضل فرق القارة".

وتابع المدرب الإسباني قائلا: "نحن في السد مستعدون للقاء، ولاعبونا على أعلى مستوى من الجاهزية"، على حد تعبيره.

وطالب تشافي الجماهير القطرية بالدعم نفسه الذي وفرته للفريق في مباراة النصر السعودي ضمن مباريات الدور ربع النهائي، ووصفها بـ"السند" لفريقه في المباراة.

ويستضيف الفريق القطري نظيره السعودي، الثلاثاء، على أرضية ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا.