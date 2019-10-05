حسام البدري يعلن قائمة مصر لمواجهة بوتسوانا.. فهل ضمت محمد صلاح؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن المدرب الجديد لمنتخب مصر، حسام البدري، السبت، عن القائمة الأولى له منذ توليه مهمة قيادة "الفراعنة" والتي ضمت عددا من اللاعبين الجدد بينما استُبعد لاعبون آخرون.

وضم البدري إلى قائمته التي ستخوض مباراة بوتسوانا الودية، كل من محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمد بسام في حراسة المرمى.

أما خط الدفاع فشهد عودة أحمد فتحي الذي غاب عن تشكيلة كأس أمم أفريقيا 2019، وضمت كل من رجب بكار ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن أشرف وعبدالله جمعة ومحمد حمدي وأحمد حجازي.

وفي خط الوسط، ضمت القائمة كل من طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وعمر جابر ومحمد النني ومحمود حسن تريزيغيه.

وغاب محمد صلاح عن قائمة المهاجمين الذين تم استدعاؤهم، إذ ضم خط المقدمة كل من أحمد حسن كوكا وعمر السعيد وحسام حسن.

واستبعد البدري عددا من اللاعبين الذين شاركوا في بطولة أفريقيا وعلى رأسهم أحمد المحمدي وأحمد الشناوي ومحمود الونش وأحمد أيمن منصور وعلي غزال وعمرو وردة ونبيل دونغا ووليد سليمان وأحمد علي.

يذكر أن حسام البدري جاء خلفا للمكسيكي خافيي أغيري، الذي خرج مع مصر من دور الـ16 في البطولة الأفريقية لتتم إقالته قبل استقالة كافة أعضاء اتحاد كرة القدم في مصر.