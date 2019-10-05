تداول صورة أطفال مع معتز برشم.. ومغردون: أبناء أمير قطر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون صورة قالوا إنها لأبناء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع لاعب ألعاب القوى القطري، معتز برشم، والذي فاز بذهبية الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.

ونشر عدد من المغردين صورة تجمع عددا من الأطفال قالوا إنهم أبناء أمير قطر، مع اللاعب القطري بعد تتويجه بذهبية بطولة العالم.

ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مستقل

وتباينت ردود الأفعال على الصورة، إذ قال بعض المغردين إن بعض هؤلاء الأطفال ليسوا من أبناء أمير قطر، ردا على استغراب البعض من عددهم.

وكان قد حقق برشم ذهبية الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها قطر، ما أسفر عن احتفالات عارمة في الأوساط الرياضية والحكومية القطرية.

وكان قد تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يُظهر تفاعل وفرحة والدة أمير قطر، الشيخة موزا المسند، بفوز برشم بالميدالية الذهبية، بالإضافة إلى صور تُظهر احتفال أمير قطر مع اللاعب المتوج بالذهبية.

يذكر أن البطولة كانت قد تعرضت لانتقادات عدة بسبب تدني مستوى الحضور الجماهيري، واعتبر البعض أنها البطولة التي تشهد أقل نسبة حضور في تاريخ بطولات العالم.