مدرب ليفربول يكشف مدى خطورة إصابة محمد صلاح ويوجه نصيحة للاعب ليستر

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، السبت، التدخل الذي تعرض له لاعبه المصري، محمد صلاح، بـ"الخطير جدا"، وتوقع بأن تكون إصابته "جدية".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي تبع مباراة فريقه مع ليستر سيتي إن اللاعب الذي دخل بقوة على صلاح كان يستحق الطرد المباشر، ونصحه بأن "يهدأ قليلا" ثم أردف قائلا: "لا أريد أن أسبب له المشاكل".

وعن التدخل، أشار المدرب الألماني إلى أن ما قام به لاعب ليستر "خطير جدا"، وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن الإصابة التي تعرض لها صلاح "جدية"، قال كلوب: "تحتاج فقط لعينين كي ترى أنها كذلك".

ولم يكشف المدرب الألماني المدة التي سيغيبها اللاعب المصري عن الملاعب كما أنه لم يتطرق لنوع الإصابة التي تعرض لها صلاح وأجبرته على مغادرة الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وكان قد انتزع ليفربول فوزا صعبا من ضيفه، ليستر سيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق انتصاره الثامن في الدوري هذا الموسم.