إصابة محمد صلاح.. هجوم "عنصري" على اللاعب الذي تسبب بها

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض اللاعب الإنجليزي لنادي ليستر سيتي، حمزة تشودري، لهجوم "عنصري" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تسبب بإصابة اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت.

وهاجم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اللاعب الإنجليزي واصفين إياه بـ"القرد"، وذلك على خلفية تدخله العنيف على اللاعب المصري.

وكان قد تسبب تشودري بإصابة صلاح ما أجبر الأخير على مغادرة الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، الأمر الذي أشعل غضب مدرب ليفربول، يورغن كلوب.

ووجه كلوب انتقادات لاذعة للاعب ليستر مطالبا إياه بـ"الهدوء"، وواصفا تدخله على صلاح بـ"الخطير جدا"، وعن إصابة لاعبه قال المدرب الألماني: "تحتاج فقط لعينين كي ترى أنها جدية".

ونقلت الصحف الإنجليزية تصريحات للمتحدث باسم ليستر، قال خلالها إن النادي يتواصل مع الجهات المختصة ومع المسؤولين عن بعض وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الهجوم الذي تعرض له تشودوري.

وكان قد خسر "الثعالب" المباراة في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، بعد أن تحصل ليفربول على ركلة جزاء ترجمها جيمس ملنر لهدف الفوز في المباراة التي انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.