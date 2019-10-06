إعلامية سعودية تعلق على إمكانية انسحاب فرنسا من كأس العالم 2022 في قطر

نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – علقت الإعلامية السعودية، إيمان الحمود على إمكانية انسحاب فرنسا من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بسبب تهم الفساد التي تحيط بملف استضافة الدوحة للبطولة.

وقالت الحمود تعليقا على تقرير صحفي يتحدث عن مطالبة سياسيين فرنسيين بانسحاب بلدهما من البطولة: "في فرنسا يعبر الجميع عن رأيه بحرية.. لكن تلك الآراء غير ملزمة لأحد".

وتابعت الإعلامية السعودية في تغريدتها قائلة: "أعتقد أن فرنسا لن تتخلى عن مشاركتها في البطولة لأي سبب كان"، على حد تعبيرها.

وتعمل الحمود في إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، وقد تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إمكانية توليها منصبا في وزارة الإعلام موجهين استفسارات لوزير الإعلام، تركي الشبانة، حول هذه الأنباء.

ولا يمكن لـCNN التأكد بشكل مستقل مما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وكانت قد أثارت دعوة الإعلامية السعودية إلى أمسية شعرية في فرنسا، من قبل جمعية مسك السعودية، جدلا كبيرا، كونها تنتقد بعض سياسات الحكومة السعودية، ما أسفر عن اعتذار وجهه رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، حول هذه القضية.

وفازت قطر بحق استضافة بطولة عام 2022، عام 2010، وأثير حول ملفها الكثير من شبهات الفساد والرشوة، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر إبقاء حق استضافة البطولة مع الدوحة.