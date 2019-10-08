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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي، الثلاثاء، حقيقة تصويته للاعب المصري محمد صلاح، خلال منافسة الأخير على جائزة "The best".

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء: "نعم لقد قمت بالتصويت لصلاح كأفضل لاعب في العالم عن قناعة تامة"، على حد تعبيره.

وتحدث المدرب الجزائري عن جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، متمنيا أن يحصد قائد الجزائر، رياض محرز، اللقب، بسبب الأداء المميز الذي قدمه خلال العام الجاري.

وكان قد أثار بلماضي جدلا كبيرا في بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة والتي استضافتها مصر في يونيو/حزيران الماضي، بعد التصريح الذي أدلى به حول تشجيع الجماهير المصرية لمنتخب بلاده في البطولة.

وقال المدرب الجزائري حينها، بعدما طُرح عليه سؤال حول مساندة المصريين للجزائر: "أحتاج للذهاب إلى طبيب عيون، للتأكد مما تتحدث عنه"، وهو التصريح الذي أثار غضب قطاع من الجماهير المصرية.

واحتل بلماضي المركز الرابع في جائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019، بعد أن حصد لقب بطولة كأس أمم أفريقيا مع منتخب بلاده، للمرة الثانية في تاريخ "الخضر"، وبعد غياب دام 29 عاما عن منصات التتويج بالنسبة للمنتخب الجزائري.