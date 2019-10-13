نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، جوعان بن حمد، أن مباراة منتخب بلاده مع نظيره العُماني، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، "لقاء على أرضية القلوب الموحدة".

وقال الشيخ جوعان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المباراة بين الأدعم والمنتخب العُماني الشقيق قد تبدو منافسة من أجل الفوز لكنها في الحقيقة لقاء على أرضية القلوب الموحدة وبين جمهور يشجع منتخباً واحدا في تشكيلتين . مرحبا بكم يا أهل عمان".

وتضمنت التغريدة التي نشرها رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، مقطع فيديو يُظهر لقطات من مساندة الجماهير العُمانية لمنتخب قطر في بطولة كأس آسيا 2019 والتي أقيمت في الإمارات.

وكان قد حضر عدد من جماهير عُمان معظم مباريات المنتخب القطري وقاموا بمساندته وتشجيعه طيلة مسيرته في البطولة التي توج بلقبها للمرة الأولى في تاريخه.

وتلتقي عُمان بقطر، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، إذ تتصدر قطر المجموعة برصيد 7 نقاط وتليها عُمان بـ6 نقاط.