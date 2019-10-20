بغياب محمد صلاح.. مانشستر يونايتد يعطل سلسلة انتصارات ليفربول

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

محمد صلاح لـCNN: الوقت ما زال مبكرا للحديث عن تجديد عقدي مع ليفربول

بعد الصافرة.. ما أهمية فوز ليفربول بلقب دوري الأبطال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف ليفربول تعادلا مهما من أرض غريمه مانشستر يونايتد، بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل بهدف لمثله، لكنه خسر أول نقطتين له خلال الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فعلى أرضية ملعب "أولد ترافورد"، تقدم اليونايتد عند الدقيقة 36 عبر الإنجليزي ماركوس راشفورد، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، نجح ليفربول بإدراك التعادل عبر الإنجليزي آدم لالانا، عند الدقيقة 85، ليخطف فريقه نقطة هامة من ملعب غريمه التقليدي.

وبهذه النتيجة خسر "الري

دز" أولى نقاطتهم خلال الموسم الحالي من "البريميرليغ" بعد أن أنهى 8 جولات دون أن يخسر أي نقطة، ورفع رصيده بصدارة الدوري 25 نقطة متفوقا على ملاحقه مانشستر سيتي بـ6 نقاط.

من جانبه، وصل اليونايتد إلى نقطته رقم 10 ليحتل المركز الـ13 وهو مرز لا يليق بسمعة هذا النادي ولا يرضي مشجعيه.

يذكر أن القمة شهدت غياب اللاعب المصري محمد صلاح عن ليفربول، وعودة الحارس البرازيلي أليسون بيكر، لـ"الريدز" بعد غياب دام من الجولة الأولى وحتى التاسعة.