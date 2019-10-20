نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ونجل رئيسه، أحمد مرتضى منصور، إقامة السوبر الأفريقي في العاصمة القطرية، الدوحة.

وقال منصور عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " مع كامل الاحترام لاتحاد الكره الأفريقي هناك ١٩٤ دوله في العالم لماذا يتم اختيار دوله لاستضافة كاس السوبر الأفريقي بين ناديين كلاهما عربي رغم عداء تلك الدولة (قطر) لمعظم الدول العربية.... أرجو ان يقوم الكاف بمراجعه الأمر حرصاً على إقامة المباراة لتكن احتفاليه أفريقيه".

وكان قد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراة السوبر بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي في الدوحة، للمرة الثانية على التوالي.

ويعترض قطاع من جماهير الزمالك على إقامة المباراة على الأراضي القطرية وذلك بسبب التوترات السياسية بين القاهرة والدوحة، والمقاطعة التي تفرضها مصر مع الدول الثلاث الأخرى على قطر.

وكانت قد استضافت العاصمة القطرية مباراة السوبر الأفريقي بين الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي، الموسم الماضي، وذلك ضمن اتفاقية بين قطر والسلطة الكروية العليا الأفريقية في عالم كرة القدم.