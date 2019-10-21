حسام البدري يطمئن على محمد صلاح بعد غيابه عن مباراة مانشيستر يونايتد

محمد صلاح يكشف لـCNN معلومات شخصية قد لم تكن تعرفها من قبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الاتحاد المصري لكرة القدم، إن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، اطمأن على إصابة نجم نادي ليفربول محمد صلاح، في أعقاب غيابه عن مباراة فريقه مع مانشيستر يونايتد بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين.

وبحسب تغريدة الاتحاد المصري لكرة القدم في حسابه الرسمي على تويتر، فإن محمد صلاح أخبر المدير الفني للمنتخب المصري، انه سيشارك في تدريبات فريقه اعتبارًا من صباح الاثنين، مشيرًا إلى تزايد احتمالات مشاركته في مباراة ليفربول أمام فريق جنك البلجيكي، في بطولة أوروبا للاندية أبطال الدوري، والمقررة الأربعاء المقبل.

وكان حسام البدري استبعد محمد صلاح من قائمة المنتخب المصري، خلال الفترة الماضية، وذلك رغبة من مدرب المنتخب المصري في منح هداف الدوري الإنجليزي في آخر موسمين، راحة سلبية للتعافي من إصابته.

وأعلن المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، في مداخلة له مع إحدى القنوات المحلية في مصر، مساء الأحد، أن محمد صلاح سينضم لمعسكر المنتخب المصري المقرر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.