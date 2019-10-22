بعد الأزمة.. هكذا علق الاتحاد المصري على ترشيح محمد صلاح للكرة الذهبية

نشر الثلاثاء ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2019

محمد صلاح وماني.. هل هناك ما يدعو للقلق في ليفربول؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغنى الاتحاد المصري لكرة القدم، بترشيح اللاعب المصري، محمد صلاح، لجائزة الكرة الذهبية، واصفا إياه بـ"فخر العرب".

ونشر الاتحاد المصري تغريدة قال فيها: "محمد صلاح نجم مصر ضمن المرشحين للكرة الذهبية لعام 2019.. فخر العرب ومصر".

وكان قد رُشح اسم صلاح للمنافسة على الجائزة التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد انفصالها عن الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتأتي هذه التغريدة من الاتحاد المصري بعد الأزمة التي شهدتها العلاقة مع صلاح مؤخرا، والتي أسفرت عن إزالة الأخير لجملة "لاعب منتخب مصر" من حسابه على موقع تويتر.

وكان تصرف اللاعب المصري ردة فعل على تأخر إرسال قائد منتخب مصر ومدربه لترشيحهم للاعب الذي سيفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم والتي فاز بها اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وأشارت بعض وسائل الإعلام المصرية إلى أن ورقة الترشيحات التي أرسلها الاتحاد المصري لم تتضمن اسم محمد صلاح ضمن الأسماء الثلاث المرشحة.