بين الدماء والنار.. مباراة بين متظاهرين في العراق وقائد المنتخب يعلق

نشر السبت ، 26 أكتوبر / تشرين الأول 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر قائد المنتخب العراقي، علي عدنان، مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام، يُظهر متظاهرين يلعبون كرة القدم.

وعلق عدنان على الفيديو قائلا: "رغم كل ظروف الحياة الصعبة، شعب يعشق الحياة، اللهم إني استودعتك بلدي العراق".

ويشهد العراق مظاهرات حاشدة منذ يومين، ما أسفر عن مقتل 48 شخصا، وإصابة 2300 شخص، بعد سقوط 6 ضحايا السبت، منهم 3 على يد القوى الأمنية.

ويلعب عدنان في صفوف نادي فانكوفر الكندي بعد رحلة طويلة لعب خلالها مع ناديي أودينيزي وأتلانتا، ويعد من أهم ركائز المنتخب العراقي.