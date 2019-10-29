بعد " المصالحة".. رئيس النادي الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ

بعد الصافرة.. شروط نجاح أكاديمية تركي آل الشيخ في السعودية

بعد الصافرة.. تركي آل الشيخ والأهلي.. من المسؤول؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN-- عبر رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب، الثلاثاء، عن شكره لرئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، على إرساله وفدا للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر النادي الأهلي بيانا جاء فيه: "عبر الكابتن محمود الخطيب عن خالص شكره وامتنانه لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ريس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية لاهتمامه البالغ بإرسال وفد من الأشقاء إلى منزله للاطمئنان على صحته متمنين له الشفاء بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرا".

وجاء أيضا في البيان الذي نشره النادي نقلا عن الخطيب قوله إن "المشاعر الطيبة" التي يحملها آل الشيخ تعكس القيمة التاريخية للعلاقة الوطيدة بين مصر والسعودية.

وكان قد أعلن رئيس هيئة الترفيه عن أنه سامح جميع من أساؤوا له من جماهير الأهلي وأشار إلى أنه سيفتح "صفحة جديدة" في حب كيان نادي القرن.

وشهدت العلاقة بين إدارة الأهلي وآل الشيخ خلافات وصلت إلى حد التقاضي، قبل أن يعود الأخير ويسحب جميع القضايا المقدمة بحق أعضاء النادي.